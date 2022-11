El 'chico reality' no la pasó nada bien ya que fue deportado de nuestro país por mala conducta. Al parecer, el modelo chileno al momento de irse de vacaciones a su país no sabía sobre el proceso que se le abrió luego de participar de una fiesta Covid por el cumpleaños de Yahaira Plasencia en una casa de Cieneguilla. Las autoridades indicaron, que Pancho debía respetar ciertas reglas de conducta, pero incumplió esto cuando fue encontrado por la Policía Nacional encerrado en un baño tras participar de una reunión en pleno toque de queda. Luego de pasar unas cortas vacaciones en su país, Pancho fue sorprendido por Migraciones en el aeropuerto Jorge Chávez, que no lo dejó ingresar al Perú, el último 12 de enero del presente año. Después de varios meses de no poder pisar suelo peruano, Francisco Ignacio Rodríguez Prat, logró ingresar nuevamente al Perú en el mes de setiembre.