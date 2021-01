Augusto Thorndike se presentó la noche del último lunes en “Beto a Saber” y fue entrevistado por Beto Ortiz a quien, además de revelarle detalles de su abrupta salida de América Televisión tras la entrevista que le realizó al expresidente Martín Vizcarra, también habló sobre su posible ingreso a Willax TV.

Es así que Ortiz dio el primer paso y le consultó: “Déjame preguntarte cuando empieza tu programa, no te vas a escapar que ya se acaba mi programa y no me has dicho nada. Suelta la pepa, la pepa periodística, como diría Ana Jara”.

“Es que no sé pues, no sé que va a pasar. Todavía estoy preparando un proyecto”, respondió el expresentador de Cuarto Poder. “¿Cómo que no sabes? ¿Recién estás haciendo un piloto?”, repreguntó su colega, a lo que Thorndike contestó: “Sí”

“A mi me han dicho que ya has firmado, que vas a ganar igual que Phillip Butters”, le dijo Ortiz a Thorndike quien manifestó: “Todavía no hay nada concreto, pero sí me gustaría poder estar acá”; Beto no se quedó callado y lo sorprendió diciéndole: “Yo sé de buena fuente que ya estás acá, así que bienvenido Augusto Thorndike a Willax”.

Pero eso no fue todo, ya que Beto Ortiz compartió un fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece muy sonriente al lado de Augusto Thorndike y junto a la cual escribió el siguiente mensaje: “Alias El Gringo is back! Thorndike ya es de Willax”.

“Así independiente se le ve más bonito a “Sonday”, “Equipazo en ese canal, bien jugado”, “Le quitaste la primiciaaaaaaa jajajaa”, “Uuyyyy... Ahora serán imparables”, fueron los comentarios de los seguidores de Ortiz, quienes celebraron la posible llegada de Thorndike al dicho canal.

VIDEO RECOMENDADO

Sol Carreño y Augusto Thorndike se despiden en vivo de “Cuarto Poder”

CORREO - Conductores de ‘Cuarto Poder’ se despiden