Bacilos se alista para llegar a Perú y traer lo mejor de la música latina al festival Jardín de la Cerveza, en Arequipa. El ahora dueto conformado por Jorge Villamizar y André Lopes interpretará el próximo 17 de agosto varios de sus íconos musicales como “Mi Primer Millón”, “Caraluna”, entre otros, y los artistas sorprendieron al revelar cuál es la conexión que los une con la famosa ‘Ciudad blanca’.

Esta nueva edición del Jardín de la Cerveza 2024, reunirá en Arequipa a los mejores exponentes de la música latina. El colombiano Juanes estará junto a Bacilos, Lasso, Mau y Ricky y el aclamado cantautor peruano Gian Marco.

A poco de más de un mes de su arribo, Bacilos expresó su emoción por visitar Perú para reencontrarse con sus fans y presentar su nuevo álbum ‘Pequeños Romances’, una pieza con la que nos llevan a los inicios de su carrera a través de las melodías.

“El público peruano es clave en la historia de Bacilos, desde nuestros inicios han estado ahí, es el lugar donde hemos hecho los conciertos más grandes, es el lugar donde tenemos más fans en los shows en vivo. Estamos súper felices, llevamos una etapa tocando en México, en España y tenemos muchas ganas de volver a Perú que es un país donde siempre nos han recibido con mucho cariño, estamos ansiosos por mostrar nuestro nuevo disco”.

Respecto a su visita a Arequipa, Bacilos recordó que previamente ya habían visitado la denominada ‘Ciudad blanca’ y han tenido diversas experiencias con sus fans en la vía pública. Los artistas aprovecharon para llenar de elogios a la región y revelaron que tienen una especial conexión.

“A Arequipa hemos ido tantas veces que son muchas experiencias. Yo te diría que me he quedado, me encanta la ciudad de Arequipa, la catedral es una cosa impresionante y me encanta caminar por ahí, hemos comido bastante ahí. Es una de las ciudades colonial más bonitas de América Latina en mi opinión”, dijo Jorge Villamizar.

Creando gran expectativa entre el público, Bacilos dejó abierta la posibilidad de poder colaborar con el cantautor peruano Gian Marco en una canción en un futuro. Asimismo, no descartaron cantar alguno de sus más grandes éxitos con Juanes, Lasso y Mau y Ricky sobre el escenario del Jardín de la Cerveza.

“Eso sería una sorpresa para nosotros también, no hay nada planeado por ahora y a lo mejor inventamos algo, se da la oportunidad, Muchas veces se llega a una ciudad horas antes o un día antes del show, a ver si podríamos hacer algo, son artistas increíbles y ya hemos estado, nos hemos encontrado muchas veces en estos años y pero realmente quién manda es el público”, acotaron.

ACERCA DE BACILOS Y NUEVO ÁLBUM

Bacilos es una agrupación panamericana que se formó en Miami, en la década de los 90 con más de 27 años de trayectoria. Tocaron por años la escena local y esto les permitió desarrollar un sonido multicultural que los convertiría en un éxito regional al ser firmados en el año 1999. Su estilo único fusiona folclores latinos con rock y pop.

Casi tres décadas después, sus canciones se han convertido en clásicos que reúnen a generaciones en sus conciertos. “Caraluna”, “Tabaco y Chanel”, “Mi Primer Millón”, “Por Hacerme el Bueno” y “Perderme Contigo” se han convertido en himnos. Ganadores de cinco Latin GRAMMYs, un GRAMMY y diversos reconocimientos a lo largo de su carrera; sus canciones se han convertido en himnos en todo el mundo.

Tienen 6 álbumes de estudio, dos recopilaciones y dos EPs. En mayo de 2024, Bacilos lanzó su sexto álbum de estudio titulado ‘Pequeños Romances’, que contiene 11 canciones que muestran su evolución como músicos y compositores, demostrando una madurez artística y una profundidad temática que resuena con una audiencia diversa y apasionada a nivel mundial. El álbum fue grabado en el Studio C de los legendarios Criteria Recording Studios. Actualmente, el grupo ha finalizado su gira por México y España y se está preparando para presentarse en Estados Unidos, Colombia, República Dominicana y Canadá.