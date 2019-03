Backstreet Boys: su presentación en el Festival de Viña del Mar en imágenes (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Los Backstreet Boys, una de las bandas más esperadas en la presente edición del Festival Internacional de Viña del Mar, realizaron una explosiva presentación que conquistó la Quinta Vergara.

El grupo estadounidense se presentaron en el balneario chileno tras 21 años desde su primera actuación en el certamen, haciendo que sus miles de fans -quienes agotaron las entradas en tiempo récord- canten y bailen sus recordados temas.

Nick, Kevin, Bryan, A.J. y Howie fueron aplaudidos y ovacionados por mas de 12 mil personas, premiándolos con dos galardones: la Gaviota de Oro y de Plata.

Temas como 'Drowning', 'I Want it That Way', 'Everybody', 'Incomplete', As long as you love me', entre otras recordadas canciones, fueron interpretadas por el quinteto, cuyo concierto duró alrededor de una hora y media.