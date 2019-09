Banda We The Lion: “Hacemos música que nos guste, no lo que está de moda” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El éxito de su primer disco los tomó de sorpresa. No buscaban ser populares de la noche a la mañana y menos que el nombre de We The Lion se convirtiera en tendencia con tan solo un tema. Pero sucedió. Luis Buckley, Alonso Briceño y Paul Shabauer con su “Found love” -que fue incluido en un spot de televisión- lograron que todos se preguntaran quiénes eran esos muchachos que cantan en inglés y dicen ser peruanos.

“La verdad es que empezamos a hacer música solo para nosotros, para enseñarles algo a nuestros tus hijos. La realidad es que solo buscábamos grabar un disco, hacerlo bien y guardarlo”, dicen con honestidad los muchachos, que tres años después del suceso se encuentran con el reto de seguir su historia musical con Kismet, su segundo disco, del que ya se escucha “When life began”.

“Estamos contentos con lo que hemos hecho en este disco. No es una réplica del primero, sino que es un segundo paso, y lo sentimos sonoramente y como trabajo en concepto. No sé si a todo el mundo le va a gustar, pero creo que un montón de gente va a sentir esa frescura de esta etapa dos. Me imagino que mucha gente se va a sorprender”, dice Alonso Briceño, vocalista de la banda.

¿Cómo afrontaron el proceso de creación de este disco con las expectativas de seguidores y la industria, con una exigencia que para su primer trabajo no existía? Es la primera vez que estamos haciendo esto de una forma planificada. Es muy emocionante, pero es diferente porque ahora ya existimos en algún nivel, y ya hay cierta expectativa de nuestro trabajo y no solo nuestra. Pero siempre estamos pensando en que nos guste a nosotros y metiéndole todo el punche, las ganas, la creatividad, el cariño. Antes solo éramos tres en el equipo; ahora somos 20 personas.

¿Qué escucharán diferente los seguidores de We The Lion con respecto al primer disco? Hemos evolucionado. Estamos usando un poco más de elementos. Hemos hecho que nuestro sonido sea un poquito más grande, quizás no tan folk, tan minimalista; ahora hay más percusión, más voces. Nos dimos cuenta tocando en vivo de que los tres podríamos cantar y dijimos ahora hay que hacer un disco que tenga bastante presencia vocal. Igual la esencia de We The Lion está allí. No hemos mutado al cien por ciento, no hemos cambiado, no estamos haciendo pop.

Tampoco están haciendo concesiones por mantener el éxito... Para nada. Existió un consenso entre nosotros y nuestro productor David Chang, que fue el de hacer un disco bravazo. Nunca fue qué quiere la gente, cuál es la canción que más le puede gustar o lo que está sonando. El criterio fue cuál es la historia que vamos a cantar. Nos juntamos varias semanas para hablar y elegir cuáles eran nuestros temas. Al final dijimos hay que hacer canciones increíbles para estas historias. No nos iremos nunca por ese lado de lo que está de moda; lo importante es que nos guste a todos.

¿Seguirán grabando en inglés?, ¿no hay margen para alguna canción en español? Lo de grabar en inglés no fue por estrategia, fue porque así lo sentíamos todos. A veces me he propuesto (Alonso) componer dos canciones al día. Me siento en mi rinconcito oscuro y por allí he tratado de hacer una en español, pero no me sale. Nooo, me sentiría raro haciéndolo; de pronto para más adelante, aunque de verdad no lo creo.

Básico es que una banda delegue responsabilidades. ¿Cómo trabajan ustedes? El éxito de We The Lion se basa en que cada uno de sus integrantes tiene su arista, una punta de la estrella. Por ejemplo, Luis ve que todo funcione como empresa, como buen administrador. Paul ve todo lo relacionado con los shows en vivo. Si bien yo puedo decir esto es lo que deberíamos hacer, no es que exista realmente una sola persona que decide todo; cada uno está empoderado en su área. Además, nos conocemos desde el colegio. Química hay por casi 30 años.

