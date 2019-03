Becky G: “Mis canciones tienen un mismo mensaje, que es empoderar a las mujeres”

Síguenos en Facebook

Becky G, junto con BadBunny, serán los encargados de dar el cierre a la 60 edición del Festival de Viña del Mar. En una rueda de prensa, la intérprete de “A mí me gustan mayores”, dejó en claro que “no estamos acostumbrados a escuchar a una mujer con confianza”.

“Mis canciones tienen un mismo mensaje, que es empoderar a las mujeres para decir que nosotras también podemos”, explicó la cantante de raíces mexicanas.

Cabe mencionar que, en una entrevista para Bio Bio (medio de comunicación chileno), dio su punto de vista sobre la marcada capitalización del género masculino en la música urbana.

“La música urbana sí ha sido un tipo de música dominada de los hombres (sic), pero muchos se olvidan que soy ‘chica de barrio’. Empecé como una rapera a los 4 años, así cambió mi vida con un cover de Jay Z y Kanye West, rapeando una historia de mi vida”, señaló.

La cantante también opinó sobre los mensajes misóginos que existe en el reggaetón: “La música es opinión. Si a mí me gusta el reguetón y a ti no, no puedo cambiar tu pensamiento con eso. Para mí, con la música urbana, siempre ha sido muy natural… Cuando yo era de 5 años, no estaba pensando en la letra, estaba pensando en la música que me hacía querer bailar. Como artista, mis responsabilidades son a mí misma, hacer música que yo amo”.