Beto Ortiz sobre informe de Magaly Medina contra 'EVDLV': "Que diga lo que quiera, es la naturaleza de su trabajo"

Beto Ortiz aseguró que no se ofende por los cuestionamientos que hizo Magaly Medina sobre su programa 'El Valor de la Verdad'.

Recordemos que Magaly Medina emitió un revelador informe que cuestionaba la efectividad de la prueba del polígrafo en el programa de Beto Ortiz. Según la popular 'Urraca' existían contradicciones en las respuestas dadas por las chicas reality Alexandra Méndez 'La Chama' y la argentina Poly Ávila y para apoyar su postura presentó una entrevista a Carlos Villantoy, perito de la Asociación Peruana de Poligrafistas.

Al respecto, el presentador de televisión explicó que no podría ofenderse por las críticas que hizo su colega porque esa esa es la naturaleza de su trabajo.

"Yo he empezado en 'El Valor de la Verdad' , Magaly ha comenzado a hablar de mi programa. Ha hecho un montón de cuestionamientos, según me cuentan porque yo no veo tele. Es su chamba, que diga lo que quiera. Esa es la naturaleza de su trabajo. Entonces no me puedo ofender ni me puedo esponjar cuando yo trabajo también en este medio", dijo el periodista a Diario Correo.

Sobre su permanencia en el reality de Latina, Beto Ortiz explicó que por el momento se viene divirtiendo en la conducción y producción del programa ya que está en otra etapa de su vida profesional.

"Estoy en un momento en el cual me divierto haciendo el programa que hago y en la medida que me divierte y me paguen, lo voy a hacer. Cuando me aburra, dejaré de hacerlo y haré otro programa o ningún programa. No estoy desesperado por ser líder de opinión ni ser la novia de todas las bodas y el cadáver de todos los entierros", señaló.