Beto Ortiz sobre Nicola Porcella: "Sus ojos se llenaron de lágrimas al hablar de Angie Arizaga"

El conductor de televisión Beto Ortiz aseguró que fue muy difícil para Nicola Porcella hablar sobre Angie Arizaga en 'El Valor de la Verdad' y adelantó que expulsó algunas lágrimas en el programa.

"Sí, estuvo nervioso y tenso. No fue fácil convencerlo, porque para él hablar de Angie sigue siendo muy difícil, es un tema que no ha procesado ni superado. En varias oportunidades sus ojos se llenaron de lágrimas al hablar de ella", expresó en entrevista con Trome.

Asimismo, indicó que "condenan" al exintegrante de 'Esto es Guerra' luego de que se hayan difundido videos en que aparece lanzando lisuras y exaltado frente a Arizaga.

"Todos lo condenan, satanizan y linchan por unas imágenes sin escuchar sus argumentos. La gente dice una cosa y hace otra, porque al final lo ven. Van a decir que defiendo a un matón, pero estoy curtido", manifestó.

Cuando le mencionaron a Magaly Medina, quien difundió los videos en su programa, evitó opinar porque también estaría hablando del canal en donde trabajo.

"Bueno, ahí entramos a un territorio ‘comanche’. Trabajé por dos años en ATV y si algo me enseñó la vida, es no morder la mano de quien me dio de comer y hablar de ella es hablar del canal, guardo gratitud por la gente de ATV", indicó.