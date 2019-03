Beto Ortiz reveló por qué se desmayó cuando tuvo a Paolo Guerrero en su programa (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Beto Ortiz estuvo como invitado en el primer programa de ‘Mujeres al mando’ y recordó algunos episodios que protagonizó en la televisión como su desmayo al ver a Paolo Guerrero en un mismo set.

El ahora conductor de ‘El valor de la verdad’ se encontraba en vivo en un programa nocturno junto a Aldo Miyashiro cuando ocurrió su inesperada reacción ante el popular ‘Depredador’.

Beto Ortiz terminó por revelar que aquella escena estuvo totalmente planeada. "Ustedes los actores a veces entrenan para hacer este tipo de escenas de peligro. Aldo Miyashiro me enseñó a caer en el corte comercial. Pero no me voy a desmayar tampoco, no es para tanto. Estaba todo fríamente calculado", sostuvo el periodista.

Asimismo, Beto Ortiz recordó que en aquella época (2009) él era el único que calificaba de "guapo" al delantero de la selección peruana.