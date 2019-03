Beto Ortiz sobre crítica de Magaly Medina a Ethel Pozo: "No hay que creerse lo máximo"

Síguenos en Facebook

Beto Ortiz fue el invitado de “Porque hoy es sábado de Andrés”, en el que sorprendió cocinando un lomo saltado, plato con el cual reveló que se ganó la vida. El conductor de “El valor de la verdad” también se dio tiempo para hablar de Magaly Medina, quien lo criticó por la presencia de Nicola Porcella en su programa.

“Todo lo que yo hago genera crítica siempre, ya estoy acostumbrado. Tengo 30 años en el oficio y no soy monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Pero me parecen legítimas las críticas, está bien que los programas de espectáculos hagan lo que tienen que hacer, es decir, rajar. Cada uno tiene su nicho en el mercado, cada uno tiene su público. Yo no le voy a decir cómo deben hacer su trabajo y viceversa. Cada quien en lo suyo”, señaló a OJO.

Consultado sobre si la amistad con Magaly se había roto otra vez, debido a que ella sostuvo que Nicola Porcella sí cobró por sentarse en el sillón rojo, Beto dijo: “Supongo que, fuera de la cancha, los futbolistas de la ‘U’ y Alianza Lima se deben tomar una chela, pero dentro de la cancha la competencia es la competencia, y así debe ser”.

- Pero tú le duplicas en rating, cuando antes se burlaba de Gisela. Ahora se mofa de Ethel y su programa de cocina. ¿Qué quiere decir eso, que si no puede con la madre ahora habla de la hija?

Yo creo que no hay que creérsela nunca en televisión. Un día estás arriba y otro día, abajo. Me parece que no hay que burlarse de los que hacen un dígito, no hay que creerse lo máximo cuando uno tiene la suerte de contar con la preferencia del público y hacer un rating interesante. En mi caso realmente no cambia nada. Me da igual. Por supuesto que todos queremos ganar, todos los futbolistas quieren hacer goles, pero eso no me hace distinto ni mejor que nadie.

- ¿Tú crees que Magaly utiliza ese tipo de comentarios para subir el rating?

Todo lo que hacemos en TV es para hacer rating, nadie hace nada para perder. Pero tratamos de entregar al público el mejor producto. Yo espero que le vaya bien a ella, a Ernesto Pimentel; no hay que quitarnos el pan de la boca. Hay para todos.

- Vemos un cambio en ti, en tus palabras, antes hubieras respondido a tu estilo, ¿qué pasó?

Sí, es que he envejecido. Gracias.