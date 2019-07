Beto Ortiz sobre Susan Ochoa en ‘El Valor de la Verdad’: "La voy a tener, no he perdido la fe"

Beto Ortiz reveló que continúa luchando por tener a Susan Ochoa en una edición de 'El valor de la verdad', pese a la negativa de su esposo y mánager de la cantante peruana, Edgar Ferrer.

“La voy a tener, no he perdido la fe (...) Si yo tuviera esposa también diría que ‘El valor de la verdad’ no es un programa para mí, pero en realidad es un programa para todos”, comentó el polémico conductor de televisión.

En una entrevista con RPP Noticias, Beto Ortiz nuevamente habló de sus intenciones de que Susan Ochoa llegue a sentarse en el sillón rojo.

“Yo creo que Susan Ochoa en este momento es una figura que despierta una enorme admiración por lo que ha conseguido, que es algo que ningún artista peruano consiguió, y creo que hay que darle el lugar que se merece”, sostuvo el periodista.

Finalmente, Beto Ortiz no cuestionó a Susan Ochoa por presentarse en otros programas de entretenimiento, e incluso regresar al canal 4, pero sí señaló que el público espera conocer los detalles ocultos de su vida.

“Me parece genial que vaya de invitada a shows, que cante y que baile. Pero lo que queremos es que nos cuente su vida y eso es lo que yo siento como televidente que nos falta, que se siente a contarle al Perú cómo llegó a donde llegó y cuánto le costó y quien es porque más allá de los titulares no la conocemos aún”, manifestó el conductor de 'El valor de la verdad'.