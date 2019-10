Bettina Oneto reveló que no aprobaba que su hija trabaje con Gisela Valcárcel (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Bettina Oneto volvió a referirse sobre la televisión actual y resaltó que ahora te invitan a un programa solo para 'rajar' de otra persona u opinar de algún escándalo.

"La televisión no tiene nada para ofrecerme, no veo que tenga algo para ofrecerme. (...) Nadie me llama (risas). Hoy en día te invitan a un programa para que tú rajes de otra persona o que opines sobre el escándalo que le hizo fulano de tal y yo: 'de quién hablan'. Entonces yo creo que es eso", señaló la actriz cómica.

La comediante también habló de la época en la que trabajó con Gisela Valcárcel y reveló por qué es que solo duró una temporada.

"He sido jurado de 'El Gran Show', pero yo arreglo mis contratos. Yo no voy porque quiero estar en la pantalla de Gisela (Valcárcel), he estado con ella en un montón de sitios... Por eso digo que no duro, porque yo no entro en esas situaciones y siempre he brillado sola", sostuvo.

Asimismo, Bettina Oneto sorprendió al confesar que no estuvo de acuerdo con el ingreso de su hija Shantall Oneto al reality de la popular 'Señito'.

"Si tú supieras las broncas con mi hija, porque yo no quería que trabajara allí. Pero para ella es su vida, tiene 40 años... Yo no estaba de acuerdo con que ella estuviera ahí porque conozco mi material", sentenció la comediante peruana.