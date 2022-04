Tras recorrer diversas zonas del Callao prestando libros y realizando actividades culturales gracias a un convenio firmado con Lima Airport Partners (LAP), el Bibliomóvil de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) visitará Ancón y Ate, del 19 de abril al 25 de mayo, en coordinación con ambas municipalidades.

La biblioteca móvil de la BNP, que en 2021 estuvo en Carabayllo, Comas, Villa El Salvador, Ate, Independencia y Puente Piedra, así como en distritos de las ciudades de Piura e Ica, estacionará en la Plaza Central de Ancón, del 19 de abril al 21 de mayo.

De forma paralela, otra unidad del Bibliomóvil estará ofreciendo su servicio a la comunidad en la Plaza de Armas de Huaycán, del 20 de abril al 7 de mayo; y en la Plaza de Armas de Santa Clara, del 10 al 25 de mayo.

Este servicio de extensión bibliotecaria, que en ambos distritos atenderá de martes a viernes, de 11:30 a.m. a 3:30 p.m., y los sábados de 11:30 a.m. a 3:00 p.m., brinda a la comunidad información, cultura y lectura, sobre todo a quienes por alguna limitación de movilidad o de acceso digital no pueden acceder a espacios culturales y educativos.

Los servicios que se brindan son el de lectura al aire libre, atención de consultas cotidianas, mediación de lectura, talleres de escritura creativa, préstamo de libro a domicilio (presentando DNI) por un máximo de cuatro días, entre otras actividades culturales.

El público objetivo son niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores. Además, todo el despliegue de la biblioteca móvil se realiza bajo estrictas medidas de bioseguridad para los especialistas y usuarios. Asimismo, se cuenta con seguridad por parte ambos distritos.

El Bibliomóvil, que promueve la equidad en la prestación de servicios en zonas vulnerables en diversos distritos de Lima, Piura e Ica desde enero de 2021, está diseñado para albergar 750 libros en promedio, así como otros recursos mobiliarios.

