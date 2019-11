Brad Pitt estaría en salidas con actriz 25 años menor que él (FOTOS)

Síguenos en Facebook

En los últimos meses, Brad Pitt ha sido fotografiado varias veces al lado de la actriz de comedia, Alia Shawkat. Es la primera vez que ven al actor al lado de una mujer tras anunciar su divorcio de Angelina Jolie en el 2016.

El actor de 55 años y la actriz de 30, fueron vistos por primera vez a fines de setiembre cuando fueron a la inauguración de la obra de teatro “A Play is a Poem” en Los Ángeles. Luego, el 24 de octubre fueron retratados en la obra de Mike Birbiglia, the New One.

La tercera vez que fueron vistos juntos fue en la exposición de arte Wilding Cran y luego fueron a cenar. Fue una persona del público quien les tomó fotografías juntos y la artista Meral Melika Duran compartió las fotografías en su Instagram.

“Apoyando a las artes y a los artistas, como siempre. Gracias Brad Pitt por acompañarnos. Tuve el placer de presentarle a mi gran amigo, el artista Martin Werthmann. Tuve una conversación muy interesante con Brad. Me gusta su actitud positiva”, señaló la artista en sus redes sociales.

Sobre Alia Shawkat, hay que decir que ella ha protagonizado Arrested Development, Whip It, The Final Girls y Green Room. Además, ha sido vinculada románticamente con Michael Cera y el cantante Jack Antonoff.