Breaking Bad: Grabaron la película, así lo confirmó actor de la serie

Síguenos en Facebook

Los rumores sobre una posible película de Breaking Bad quedaron confirmadas, tras conocerse las declaraciones del actor Bob Odenkirk, quien interpreta a Saul Goodman. El largometraje se llamará Greenberg y fue filmada en secreto en el estado de Nueva México.

Por lo que se sabe esta cinta girará sobre la vida de Jesse Pinkman, interpretado por Aaron Paul, quien logra escaparse al final de la serie.

En una entrevista para The Hollywood Reporter Odenkirk confirmó que la cinta fue fue filmada. “He escuchado un montón de cosas diferentes sobre ella, pero estoy entusiasmado con la película de Breaking Bad. No puedo esperar para verla… no sé lo que la gente sabe…. y no lo sé. Encuentro difícil de creer que no sepas que ya fue filmada”, comentó.

“Lo hicieron. ¿Sabes lo que quiero decir? ¡¿Cómo eso es un secreto?! Pero lo es. Han hecho un increíble trabajo en mantenerlo como un secreto“, explicó Odenkirk.

Aún no se sabe la fecha de su estreno, pero es probable que Netflix sorprenda a los fans de la serie con su anuncio.