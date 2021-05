El estreno del nuevo documental “The Battle for Britney: fans, cash and a conservatorship” este fin de semana en el servicio de streaming de la cadena BBC ha sido el detonante para que Britney Spears vuelva a las redes sociales para enviar un mensaje a las personas que opinan de su vida.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Gimme More” y “Toxic” compartió un extenso mensaje donde tilda de “hipócritas” a todos aquellos que opinan de su vida en estos documentales. Este post estuvo acompañado de un video suyo bailando.

“¡2021 es definitivamente mucho mejor que 2020, pero no sabía que iba a ser así! Este año hay tantos documentales sobre mí con las opiniones de otras personas sobre mi vida… Qué puedo decir… Me siento muy halagada. Estos documentales son tan hipócritas… ¿Critican a los medios de comunicación y luego hacen lo mismo?”, escribió.

“Maldita sea… No los conozco, pero estoy encantada de recordarles a todos que, aunque he tenido momentos muy duros en mi vida… He tenido muchos más momentos increíbles y por desgracia, amigos míos, creo que el mundo está más interesado en lo negativo”, añadió Britney Spears.

La artista terminó su extenso comunicado aclarando que es ella misma quien escribe todas sus publicaciones en redes sociales, desmintiendo lo dijo por su antiguo maquillador Billy Brasfield. “No hablo con Billy B para nada, así que estoy muy confundida. ¡Este es mi Instagram!”, precisó la cantante.

Cabe recordar que hace unos meses también estrenó el especial del New York Times, “Framing Britney Spears”, que analizaba la tutela legal a la que la princesa del pop vive sometida desde 2008 y el movimiento #FreeBritney.

VIDEO RECOMENDADO

Karol G realizó concierto en Miami y asistentes se aglomeraron sin mascarilla

¡LLeno total! Karol G realizó concierto en Miami y asistentes se aglomeraron sin mascarilla