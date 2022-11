En el programa matutino América hoy, conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna y Edson Dávila, se habló sobre el tema: “La soltería les queda bien” y en esta se muestran imágenes de figuras como Tepha Loza quien cortó con Sergio Peña, Alondra García Miró que se separó de Paolo Guerrero y Florcita Polo, esta última recientemente divorciada de Néstor Villanueva.

La psicoterapeuta Lizbeth Cueva fue invitada para este bloque en el que conversaron y dieron algunas pistas de la actitud de algunos varones cuando se encuentran en una relación.

Florcita Polo comentó que a ella le pasó en algún momento de su vida en que una pareja suya le prohibió que cambie su apariencia por lo que aconsejó a las demás mujeres a no hacer caso a esto.

“Chicas no lo permitan porque ahí malogran la relación. Una vez permití y no era yo, la Flor que ven ahorita, no era yo. La persona que te ama, te ama como eres”, señaló la hija de Susy Díaz.

Brunella Horna intervino y señaló que a Alondra García Miró le queda muy bien la soltería pues cuando estaba en una relación con Paolo Guerrero no se sabía mucho de ella. La rubia destacó que la querida Alito tras dejar a Paolo Guerrero y sentar su vida en Perú, ahora luce más enfocada en sus proyectos y ha cambiado totalmente brillando más todavía.

“Como Alondra García Miró que dejó de trabajar, no la veíamos mucho en las redes sociales, dejó a Paolo y ahora es otra y brilla más”, afirmó Brunella Horna.

Los conductores y presentes en el set, avalaron las palabras de Brunella Horna pues, sin duda, Alondra García Miró se muestra más sonriente que nunca y alegre con cada proyecto que inicia.

Como se recuerda, Alondra García Miró y Paolo Guerrero tuvieron una larga relación de varios años e incluso se especuló sobre un posible matrimonio entre ambos. Sin embargo, la boda nunca se dio y fue a principios de año en que los rumores de un posible distanciamiento empezaron a sonar más fuertes.

En un momento, Alondra dejó su carrera de actuación porque a Paolo Guerrero no le gustaban las escenas en la que ella intercambiaba roles con otros chicos.

Hoy por hoy, Paolo Guerrero se encuentra en una relación con la bailarina brasileña Ana Paula Consorte. Mientras la bella Alito disfruta de su soltería viajando por varios destinos del mundo.