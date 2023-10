Brunella Horna se hospedó en el mismo hotel que Messi para tomarse una foto: “No lo logré, pagué por las puras”

Brunella Horna reconoció que admira a Lionel Messi y hasta pagó una fuerte suma de dinero para hospedarse en el hotel Hilton para tomarse una foto con el futbolista argentino.

La confesión de la rubia impactó a los periodistas Federico Salazar y Verónica Linares, quienes le recordaron a la esposa de Richard Acuña que la selección argentina fue nuestro rival la noche del martes 17 de octubre.

“Yo estoy de rojo, no de negro, porque soy una hincha verdadera, no soy como Edson que apagó el televisor. Yo soy camiseta peruana, hasta el final, jamás me pondré la camiseta de Argentina, pero yo quería una foto con Messi, obviamente, así que días antes reservamos una habitación en el hotel. Y estuve ahí, no logré la foto, pagué por gusto. De piso en piso, pero el cuarto y quinto, donde estaban los jugadores argentinos, piso estaba bloqueado y no pude ingresar. No lo encontré ”, expresó.

Aunque no se tomó una foto con el ídolo argentino, dejó en claro que alentó a la selección peruana, a pesar de elogiar a ‘La Pulga’.

“Una cosa es querer una foto con Messi porque es un Dios, pero yo siempre quise que gane Perú. Es un crack, un Dios, el mejor jugador del mundo, pero ponerme una camiseta de otro país o desear que mi país pierda, eso no”, añadió.

Brunella Horna fue en búsqueda de Lionel Messi