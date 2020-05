“Desde niño mis padres tenían como costumbre llevarme al cine. Mi papá (Luis Ángel Pinasco), al ser una persona que trabajaba en medios, siempre me explicaba cómo se hacía una película. Ellos me generaron esa curiosidad, que primero fue un pasatiempo y luego se convirtió en un trabajo”, responde Bruno Pinasco cuando le preguntamos cómo se enamoró del cine.

En entrevista para Correo, la reconocida figura de “Cinescape” habla de su faceta en la producción y reflexiona sobre los efectos de la pandemia

¿Cuál es la estrategia para mantener al aire, por casi 20 años, a Cinescape?

Es seguir corriendo con los tiempos, no estancarnos. Fuimos el primer programa en América TV que tuvo fan page en Facebook y en utilizar cámaras de alta definición en HD para grabar nuestros reportajes. Además, nos actualizamos con el lenguaje del público joven para captar nueva audiencia. Tratamos de reinventarnos todo el tiempo.

Tienes un estilo muy divertido y fresco para dirigirte al televidente, ¿también eres así fuera de cámaras?

Sí. A diferencia de un actor que tiene un guión, un personaje y que con su talento le da vida, los conductores de televisión usamos nuestra personalidad para dirigirnos a la gente. No es que todo el día esté saltando y bailando pero, por lo general, tengo buen humor y trato de divertirme.

Eres productor de programas y series, ¿cómo surgen en ti estos proyectos y cuáles son los obstáculos que encuentras al realizarlos?

Tengo la fortuna de tener una mente que no para y un equipo de producción buenísimo. Siempre estamos buscando hacer cosas nuevas. El que se queda quieto se estanca y muere. Lo difícil son los auspicios, la financiación. Vender un proyecto nuevo es complicado, hay mucha burocracia para la aprobación, convencer a los clientes ahora es más complicado.

En base a tu experiencia, ¿qué consejo le darías a productores jóvenes?

La universidad es una súper buena base, pero en este negocio también hay mucho oficio. Les diría que se junten con gente que tiene más años en este mundo y aprendan preguntando, que se fogueen lo más posible, que no sean soberbios en pensar que sus ideas son las mejores y que trabajen en equipo.

A raíz de la pandemia la producción cinematográfica en el país resultará muy afectada...

Sí, no poder estar en lugares concurridos por el distanciamiento social hace que ir al cine sea complejo. Me da mucha pena por mis compañeros actores. En Perú había varios proyectos que dentro de poco empezarían a filmarse y películas que se iban a estrenar con mucha inversión de por medio.

¿Cómo ves el mundo luego de superar esta crisis?

No espero volver a la normalidad. Está comprobado que lo que para nosotros era la “normalidad”, no era buena, no tenía un sistema ético, no había equidad. Estábamos depredando el planeta, había diferencias sociales ridículas, no existía un compromiso social de las grandes corporaciones. Todo esto es un llamado de atención para que se pise el freno y seamos mejores seres humanos, mejores empresarios, a eso aspiro.

Perfil

Bruno Pinasco, presentador y productor

Ha conducido programas como “100 peruanos dicen” (2013) y “¿Sabes más que un niño de primaria?” (2014). Produjo la serie “Esta sociedad” (2006). También ha incursionado como actor de doblaje en el filme “La vida secreta de tus mascotas” (2016).