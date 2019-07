Bryan Adams llega a Lima por su gira "Shine A Lihght" y esto es lo que debes saber (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El icono canadiense Bryan Adams llegará a Lima por su nueva gira mundial "Shine A Light", la cual inició en Canadá y siguió por los países de Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y Europa. Anunciado que en octubre llegará a Sudamérica para reencontrarse con sus fanáticos.

Bryan Adams es mundialmente conocido como el autor de grandes éxitos “(Everything I Do) I Do It For You”, “Summer of '69”, “Heaven” y su tema en colaboración con Rod Stewart y Sting, “All For Love”.

Cabe destacar que Shine a Light es su décimo cuarto disco de estudio y el single que le da nombre al disco ha sido coescrito con el cantante y compositor británico Ed Sheeran, y se trata de una gran apertura pop rock para este nuevo álbum.

Asimismo el nuevo álbum también incluye un dúo con la estrella pop estadounidense Jennifer Lopez en el tema "That´s How Strong Our Love Is".

El artista se presentará en Lima este 11 de octubre en Plaza Arena, junto al Jockey Plaza. Las entradas estarán disponibles en Teleticket desde el lunes 22 de julio.