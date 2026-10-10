Jungkook, integrante de BTS, publicó este viernes 9 de octubre una serie de fotografías de su estadía en Lima, donde la agrupación surcoreana ofrece tres conciertos como parte de su gira mundial Arirang. Las imágenes aparecieron en su cuenta oficial de Instagram antes de su segunda presentación en el estadio San Marcos y superaron el millón de ‘Me gusta’ en menos de una hora.

El cantante acompañó la publicación con el título “Lima” y mostró distintas escenas captadas durante su permanencia en la capital peruana. Entre las fotografías figura un atardecer con el sol cubierto por nubes y un parapente al fondo, además de otra imagen desenfocada tomada debajo de unos árboles.

El artista, también compartió una fotografía relacionada con una conocida anticuchería del distrito de Barranco, a la que habría acudido para comer durante su visita al Perú. La publicación generó comentarios de seguidores que destacaron las imágenes y le expresaron su cariño.

Entre los mensajes compartidos por sus fans se encuentran expresiones de apoyo y deseos de que disfrute su estadía en el país. “Ojalá estés disfrutando”, “Un artista completo”, “Cuídate mucho, niño”, “Una foto más linda que la otra”, “Jungkook es un buen fotógrafo” y “Te amo, espero puedas descansar”, escribieron algunos usuarios.

La agrupación surcoreana tiene programadas tres presentaciones en el estadio San Marcos los días jueves 8, viernes 9 y sábado 10 de octubre. Los espectáculos forman parte de la gira mundial Arirang, durante la cual el grupo interpreta algunos de sus temas más conocidos.