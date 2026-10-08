A estas alturas, ya no hay nada que cuestionar ni poner en duda. El K-Pop es el género musical que reina en el mundo y BTS, la banda que se ubica como la principal exponente de una propuesta musical que se ha ganado su lugar a pulso. La primera noche de RM, Jimin, Jungkook, V, Suga, Jin y J-Hope en el estadio San Marcos, no solo fue una fiesta con 50 mil almas bailando y cantando; fue la reafirmación de que el ritmo nacido en Corea del Sur ya está en las ligas mayores de la industria musical.

El Arirang World Tour, la gira que trae a los cantantes a Lima, propone una puesta en escena impresionante, cuyo apuesta inmersiva, fue la decisión más acertada para tener cercanas a las seguidoras con la agrupación. Las cuatro pasarelas en medio del campo, que permitía un desplazamiento de los intérpretes y sobre todo su interacción con los asistentes, lograron que las fieles Army, no dejarán de gritar y dar vivas a sus ídolos. Todo ese diseño se coronó con un sistema de pantallas LED sobre el escenario circular, cuya alta definición no dejaba pasar ningún detalle.

BANDA COREANA DE K-POP BTS OFRECE SU PRIMER CONCIERTO EN EL ESTADIO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS.

El repertorio del grupo incluyó sus clásicos y algunos temas de su más reciente álbum “Arirang”. Entre los hits, se escucharon “Run BTS” , “Fake Love” .“Not today”, “Fire”, “Home” y “Dynamite”, la joya de la corona. De lo nuevo, “Hooligan”, “Aliens”, “They Don’t Know ‘Bout Us”, “Like Animals”, “Swing”, algunas de las 23 canciones que se interpretaron en la primera noche de BTS en Lima.

Un espectáculo aparte, las fieles e incondicionales integrantes de ese club de fans que se llama Army, cuyo nombre nos asocia a una disciplinada institución que guarda la integridad de sus muchachos de cualquier peligro. Ellas, asistieron al concierto correctamente vestidas con diseños inspirados en la estética de “Arirang”, y otras motivadas por el look de alguno de sus integrantes favoritos. ¿Los colores? Podría ser morado, que representa la unión entre BTS y ARMY, o negro, blanco y rojo: utilizados en diferentes videos y ciclos del grupo.

Fans de BTS fieles integrantes de Army.

Desde “Perú es clave”, “la comida es deliciosa”, a “ustedes son bonitos”. fueron algunas de las frases que usaron RM, Jimin, Jungkook, V, Suga, Jin y J-Hope, para agradecer al público peruano que los esperó fielmente por más de una década.

Iluminados por los miles de lightstick que marcaban el color y el ritmo de sus canciones, los coreanos más famosos en el mundo demostraron que el K-Pop llegó para quedarse y generar tendencia musical, pero sobre todo para innovar una industria que necesita de aires frescos y de propuestas masivas que marquen la pauta.

Un consejo, para los “iluminados”. Dejen de indignarse y afirmar que todo está perdido, cuando nuevos ídolos aparecen arrasando la escena musical con una propuesta propia; que está lejos de lo que ellos consideran “valioso”. Cada época tiene lo suyo, y el tiempo pondrá en su lugar de permanencia lo que es bueno, o lo que finalmente quedará en el olvido.