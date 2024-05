Cali y el Dandee, uno de los dúos más populares de la música pop latina, integrado por los hermanos Alejandro y Mauricio Rengifo, admiten que con su reciente lanzamiento “Una vida a la vez” (Universal Music) retornan a sus raíces, propias de esa balada atemporal que nunca pierde vigencia. “Es un aliciente volver a las raíces, yo creo que la constante de Cali y El Dandee siempre ha sido hacer canciones románticas, porque es la música que nos gusta, pero así como la balada, nos gusta también el reguetón y lo urbano. Creo que el reto con ‘Una vida a la vez’ es que con las canciones que vienen, le pondremos una pausa a lo urbano”, dicen los músicos.

Baladas, un género que pareciera que está en extinción.

Por eso, nos retaremos a hacer baladas, producidas como baladas, sin ponerle trucos, para demostrarnos a nosotros mismos, y también para mostrar a la misma gente que lo más valioso de una canción no está en cómo la vistas sino en la canción misma. “Una vida a la vez” es una balada muy romántica y muy bonita, pero está producida y suena como nunca había sonado Cali y El Dandee, como literalmente una balada y punto. Nos decidimos por ese reto de usar solamente instrumentos en vivo, cantar de una forma en la que esto pudo haber sido escrito en el año 92 o en el año 2050 porque las baladas siempre han sido atemporales.

Lo importante de la creación es hacerla en base a la honestidad, no a la premeditación, a lo calculado. Creo que la carrera de cualquier artista después de pegar una canción por la presión del público y porque la disquera te está pidiendo, a veces como que le quitas esa sinceridad a la hora de hacer canciones. Ahorita estamos súper conectados en hacer lo que nos gusta y además contamos con la suerte que también le gusta a la gente que nos escucha. Estamos en un momento en el que queremos hacer más baladas y mucho más orgánica.

Músicos se alejan del género urbano por una temporada.

¿Cali y El Dandee cómo se ponen de acuerdo en decisiones musicales?

Sabemos que es una mezcla muy importante en la que hay que respetar infinitamente la música y hay que respetarla también como para saber que no es la última canción ni el último proyecto que vamos a lanzar. Esa presión de tener que hacer exactamente lo que yo quiero, se te quita cuando sabes que después de esta canción va a salir otra, y después otra, entonces esto no te tiene que definir por el resto de tu vida. Cuando uno llega con una idea al otro, y quizás no te guste, hay que dejarla para ver qué pasa, y si no sale bien, mañana hacemos otra, como que le quitas angustia y dejas brillar el arte realmente.

En el dúo no hay nadie que tome la decisión final.

Cero por ciento , pero a la vez somos muy reactivos y muy perceptivos del uno con el otro. Hace 10 años que empezamos a hacer música, nuestros gustos eran muy diferentes y muy marcados pero nos respetamos, ahorita cada vez esos gustos se están pareciendo más, entonces, sin siquiera discutirlo ya sabemos qué género, canción y tipo queremos hacer.

Eso lo fueron aprendiendo con el tiempo...

Nosotros hemos hecho música diferente a lo largo de nuestra carrera, porque al principio, cuando uno arranca en esto, sacas una canción y el afán empieza a querer demostrarle a todo el mundo que yo no eres solamente esta canción. Entonces, nosotros empezamos a disparar a todas partes, que estuvo bien, porque vimos que podíamos hacer diferentes tipos de canciones, y muchas de ellas fueron hits y fueron diferentes sonidos, pero como ya se nos quitó el afán de eso, demostrar lo que podemos hacer, ahorita queremos hacer literalmente lo que nos dé la gana.

Hablando de canciones y de propuestas, ¿hay temas que necesitan su momento para salir y deben esperar su turno? Muchas, muchas canciones se escriben y de pronto te das cuenta que no era el momento en el que tenían que salir y por eso no pegan. También hay artistas que surgieron en un momento y que si salieran hoy, de pronto no existirían y no pegarían de la misma forma.

Todo es cuestión de tiempo. Mejor sería dejarlo todo al azar... Lo importante es sacar música , seguir haciéndolo consistentemente, el que pierde probablemente es porque decidió parar. Es cierto que una canción es un hit hoy día y sale al otro día y de pronto no lo sea, pero si te pones a pensar en eso, te enloqueces, entonces hay que jugar ese jueguito del casino, entre más canciones tengas, como que tienes más fichas y alguna te cae. Si vas a pensar, tengo 10 canciones, cuál es el momento perfecto para cada una, te enloqueces, te lo aseguro.