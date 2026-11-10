Camilo atraviesa una etapa de transformación personal y musical. La llegada de sus hijas, su manera de entender la paternidad y la necesidad de reconectar con lo esencial marcaron el camino de ‘Para Cuando Sean Mayores’, su quinto álbum de estudio.

En conversación Diario Correo, el cantante colombiano reflexiona sobre las experiencias que dieron forma a este nuevo trabajo, la importancia de vivir el presente y el valor de los encuentros auténticos a través de la música. El artista llegará al Perú para ofrecer un concierto este 10 de noviembre en Lima.

—'Para Cuando Sean Mayores’ nació con la intención de dejarles un mensaje a tus hijas, Índigo y Amaranto, para cuando sean adultas. Sin embargo, has contado que durante el proceso descubriste que eras tú quien más necesitaba esas enseñanzas. ¿Qué aprendiste de ti mismo mientras componías este álbum y qué parte de tu vida tuviste que replantearte?

Yo empecé escribiendo este álbum pensando en que estuviera dirigido hacia mis hijas y sí que lo está, por supuesto. Pero terminé escribiendo un álbum mucho más orientado hacia mi interior. Digamos que fue algo accidental. Tratando de enmarcar las cosas más valiosas e importantes que consideraba que debía fotografiar para este álbum, terminé retratando aquello que considero que es lo más importante en mi vida en este momento. Entonces, terminó siendo el álbum más esencial y sustancial de toda mi carrera hasta ahora.

— ¿Cómo ha cambiado tu forma de componer desde que eres padre y qué aspectos de tu identidad artística han surgido gracias a Índigo y Amaranto?

Mis hijas, y no solamente este álbum, sino también su llegada y el nacimiento de este nuevo rol vital que es la paternidad, me han hecho replantearme mi vínculo con toda mi realidad, en general, así como con mi creatividad, mi música, mi vida y mi proyecto. Entonces, considero que hacer este álbum fue un ejercicio tremendo de introspección y autoconocimiento.

—En canciones como ‘El Árbol’ reflexionas sobre la importancia de vivir el presente y no perderse en las preocupaciones de la adultez. ¿En qué momento de tu vida sentiste que habías dejado de disfrutar las cosas pequeñas y qué hiciste para recuperar esa capacidad de asombro?

Siento eso todos los días de mi vida, en realidad. Siento que se me está escapando lo esencial todo el tiempo. La mente, que podría ser mi mejor amiga, termina siendo a veces todo lo contrario: un impedimento para poder estar en el momento presente.

Ahora, la llegada de mis hijas convirtió esa situación en un problema más urgente, porque lo que se te escapa cuando no estás en el momento presente es precisamente ese momento. Pero, cuando eres papá, lo que se te escapa son tus hijas: su infancia, su inocencia y sus etapas, que pasan y no vuelven más. El resto de las cosas puedes recuperarlas en ti.

Si es algo tuyo que perdiste, puedes recuperarlo después. En cambio, las etapas de la vida de tus hijos no puedes recuperarlas. Lo que se fue, se fue. Entonces, mis hijas han sido un recordatorio de lo importante y urgente que es volver a conectar con métodos que me permitan estar aquí y ahora. Ellas han sido como un atajo para volver a estar presente.

Mis hijas siempre están aquí y ahora; no saben estar en otro lugar. Entonces, estoy aprendiendo de ellas ese atributo y esa virtud tan complejos de incorporar.

—En este quinto álbum parece haber una invitación a mirar la vida con menos prisa y más curiosidad. ¿Crees que los adultos hemos perdido la capacidad de sorprendernos y que, de alguna manera, necesitamos volver a aprender a vivir?

Sí, volver a aprender a vivir. Seguramente, lo de la capacidad de asombro, sí, cien por ciento. Creo que es un problema general. Es como la gran pérdida, el gran luto de la vida: crecer y perder, sobre todas las cosas, la capacidad de asombrarnos.

Dar las cosas por hecho es algo que los niños no saben hacer porque, como todo es nuevo, todo les causa un gran asombro. Es una consecuencia de esa falta de presencia que tenemos, pero no es una batalla completamente perdida. Hay maneras de volver a estar aquí y ahora, y de recuperar el asombro que las cosas deberían generar en nosotros.

Pero es una cualidad de presencia diaria. No es una solución duradera ni permanente, sino una manera de volver a incorporar una forma de ser en nuestro vivir, en nuestro día a día. Yo ando en esa batalla, que es la más difícil de todas, pero estoy intentándolo. Y sí considero que mi relación y mi vínculo con la realidad se han convertido cada vez más en lo que eran antes, cuando yo era niño.

—¿Qué has descubierto de ti mismo sobre el escenario durante esta gira?

Considero que mi arte, mi trabajo y, bueno, mi artesanía son un intento de preservar lo real, lo verdadero, lo transparente y lo honesto. Mi gira, por ejemplo, consiste en girar, tocar, vernos las caras y tener experiencias reales, con momentos y emociones reales.

Eso sucede cada noche. En los shows, yo verdaderamente no estaba en el escenario fingiendo estar muy feliz para que la gente tuviera un momento feliz. Estaba viviendo con la misma intensidad la calidad de encuentro que estábamos teniendo, aunque desde un lado diferente del micrófono. Esta gira me ha ayudado a reconectar con cualidades emocionales que solamente encontramos cuando nos juntamos con la tribu a celebrar.

—A lo largo de tu carrera has construido una relación muy cercana con tus seguidores, quienes han acompañado distintas etapas de tu vida. Si pudieras dejarles una sola enseñanza de este quinto álbum, una que les sirva ahora y no necesariamente cuando sean mayores, ¿cuál sería?

Fíjate, qué difícil es eso de pensar en una enseñanza que uno pueda dar. No sé si me veo a mí mismo como alguien capaz de decir: “Vengan, les enseño algo”. Pero, en cualquier caso, como parte de esa tribu de gente que sigue descubriéndose, considero que puedo darme un par de consejos a mí mismo y, como soy parte de esa tribu, seguramente también les servirían.

Uno de ellos podría ser que este álbum entero es un gran compilado de esas cosas que considero importante reincorporar. Elegir una sola enseñanza de todo este álbum es un ejercicio que no he hecho, la verdad. Pero alguna de las más vitales para mí en este momento podría ser aprender a diferenciar entre lo real y lo que parece real, entre la verdad y el disfraz de la verdad. Este discernimiento es importantísimo en el momento histórico en el que estamos, donde todo lo que no es verdad parece verdad.