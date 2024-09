El salsero puertorriqueño Jerry Rivera estará en Piura para brindar un sensacional espectáculo el viernes 11 de octubre y deleitar con lo mejor de su música y cantar juntos “Amores como el nuestro”, “Casi un hechizo”, “Esa niña”, “Me estoy enloqueciendo por tí” y otras más.

En este evento musical a realizarse desde las 8:00 pm. en la Asociación de Caballos de Paso de Piura (carretera Los Ejidos Km. 4), estará junto a otras dos grandes orquestas peruanas, como “Los Mendez” y “Los Caribeños”.

Las entradas ya se encuentran a la venta en Teleticket en tres zonas: “Box amores como el nuestro” para 10 personas que incluye 10 brazaletes + 1 Whisky Gold Label, el costo es de S/3,800.00.

Mientras en la zona “Dame un beso así” el costo es de 220 soles y preventa S/180.00 y finalmente en la zona “Cuenta conmigo” cuesta S/90.00 y preventa a 70 soles.

HISTORIAL

Nacido en Puerto Rico, Jerry Rivera es un reconocido cantante y compositor de salsa, ampliamente reconocido por su eterna “Cara de Niño” y sus indelebles contribuciones a la escena musical latina, con salsas y baladas románticas

En 1988, a los 16 años inicia su carrera en solitario y un año después sale su primer disco titulado “Empezando a Vivir”. Su segundo disco, “Abriendo puertas”, tuvo grandes éxitos con sus canciones “Esa niña”, “Tal vez”, “Como un milagro” y “Nada sin ti”, que convirtieron al disco en número 1, en Puerto Rico, Estados Unidos y toda América Latina.

Con el disco “Cuenta conmigo”, en 1992 gana 3 discos de platino en los Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela y Colombia. siendo considerado “Cantante del Año” y “Disco del Año” y Sony Discos le dio tres Crystal Awards.

Jerry Rivera también representó un pequeño papel en la película I Like It Like That. En 2015 tuvo una pequeña aparición en la película “Asu Mare 2″ protagonizada por Carlos Alcántara y ha actuado en el culebrón titulado “Mi destino eres tú” en USA.

Luego el éxito le siguió sonriendo, incluso rindió tributo musical a la leyenda del tango, Carlos Gardel.