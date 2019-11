Carla Tello sobre divorcio con Junior Silva: “Esto no me ha generado mucho sufrimiento”

Como se recuerda, Junior Silva, recordado actor de ‘Al fondo hay sitio’ y la conductora de TV Carla Tello, sorprendieron a sus seguidores al anunciar que su matrimonio había llegado a su fin. Tras seis meses de convivencia, la pareja decidió separarse luego de haberse casado en Las Vegas.

Cabe mencionar que, en un post de Instagram, Tello aseguró que se encontraba tranquila y que solía ser “radical” en sus decisiones. Por otro lado, Silva prefirió no dar detalles de la ruptura, ya que él piensa que es un tema privado que solo les compete a ellos dos.

En conversaciones con Trome, Carla fue consultada sobre una posible infidelidad que habría sufrido por parte de Junior y que fuera el motivo para terminar la relación.

“Pobrecito, cuánto drama. De verdad, ese tema no me importa. Si después de tres meses (de separación) quiere seguir hablando, es cosa de él. (…) Sé que el rumor se ha expandido. Si ustedes se enteraron por una amiga cercana a mí, y obviamente si es mi amiga, no creo que ella diga mentiras”, aseguró la presentadora de Canal N.

Luego continuó con: “Suena un poco fuerte, pero esto no me ha generado mucho sufrimiento”, reveló la conductora.