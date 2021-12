Carlos Alcántara, el popular ‘Cachín’, estrena mañana a nivel nacional, la comedia navideña ‘El refugio’, su segunda película española y su quinto filme a nivel internacional. “Mi idea es poder jugar en una liga mayor, donde hay más competencia y más posibilidades de hacer mejores guiones, no porque aquí no se pueda, sino porque aquí hay mucha gente que hace películas y que definitivamente no me van a llamar”, afirma el recordado ex Pataclaún.

¿Por qué no te llamarían?

Mucha gente piensa que no hago papeles pequeños, pero si el papel es hermoso y lindo, no tengo ningún problema en hacerlo. Lo que sí necesito es que mi participación en una película o serie tenga un desarrollo completo, y no aparecer porque soy amigo del director o productor. Además que no solo quiero hacer comedia.

¿Te parece un registro menor?

No digo que la comedia sea un registro menor. En algunos lugares ven a la comedia como algo más fácil pero es al revés. La comedia se puede medir: vas a ver una comedia y si no te ríes, no funciona. En cambio, si tú vas a ver un drama, y el director está en la sala, él no tiene cómo saber si le está gustando o no al espectador. Por eso pienso que la comedia es más difícil pero se puede evaluar más rápido también.

¿Sientes que nuestro país todavía se mira con cierto desdén a la comedia?

No diría en el Perú, pienso que en general se piensa que la comedia es un registro menor de actuación, dirección y producción, y no me parece. No veo comedias participando en festivales de cine, todos los festivales de cine son en tono serio, y hay comedias interesantes e impresionantes, con un trabajo increíble que tendrían derecho a participar o, en todo caso, debería haber un festival de cine únicamente de comedia.

En tus propios premios se observa eso…

El único premio que tengo a nivel internacional, de festivales de cine, es el de Málaga (España), que fue el premio a ‘Mejor actor latinoamericano’, en el 2015, haciendo “Perro guardián”, que es un thriller que no tiene absolutamente nada de comedia, y lo criticaron tanto porque me metí hacer algo distinto a la comedia.

Al margen de haber cimentado tu carrera en la comedia, tienes todo el derecho de filmar en otro género cinematográfico.

Y no solo gané yo, ganaron también los directores de esa película, no fue una cuestión aislada, hubo todo un trabajo en esa cinta que gustó. El Perro guardián fue un personaje que me perturbó totalmente durante el mes y medio de rodaje, casi viví como el personaje en mi casa, quería experimentar eso y por qué negarme a eso.

¿De dónde nace la inquietud de explorar otros géneros, aparte de la comedia?

Como persona, actor y profesional, tengo la inquietud de querer explorar otros géneros. Nosotros los actores no somos máquinas de repetir ni aprendernos la letra, tenemos un mundo interno que constantemente rebuscamos para sacar algo que pueda aportar en los personajes que hacemos. Ahorita estoy creciendo como actor, en el sentido que estoy en una etapa donde voy a crear desde cero, desde lo que tengo adentro y desde lo que quiero hablar.

Acá en el Perú puedes hacer el papel que quisieras…

Tengo la suerte y lo digo así, sin ningún problema, que puedo escoger de alguna forma lo que quiero hacer -incluso hay proyectos aguantados por la pandemia-, pero no es tan normal que aquí en Perú un actor pueda elegir qué papeles o películas hacer.