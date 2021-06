Carlos Álvarez se mostró indignado en sus redes sociales debido a la liberación de los sujetos que la policía capturó por ser los sospechosos de robarle los implementos médicos que iba a donar a postas médicas.

El comediante consideró que este hecho solo producirá que los maleantes continúen con sus fechorías y teme por su integridad ante una eventual venganza contra él por denunciarlos penalmente.

“Dieron libertad a los delincuentes que cometieron el hurto agravado del material médico hace unas semanas de nuestro depósito. A pesar que hay pruebas, videos y que ellos mismos han declarado que participaron en el delito, los dejaron libres”, indicó en un video de su cuenta de Instagram.

“Lo más seguro es que continuarán haciendo lo que mejor saben hacer. Me pregunto, ¿hay justicia en mi país? Quiero saber si, de repente, quien va a terminar detenido y sentenciado soy yo, por acusar a estas personas, ¿o quieren que les haga un video pidiéndoles disculpas?”, añadió el comediante, visiblemente incómodo.

Como parte de su estrategia, el artista peruano pidió al Ministerio Público que realice su labor y tome cartas en el asunto a fin de que el hecho delictivo no quede impune y se sancione a los responsables.

“Es una pena ver cómo se maneja este país, cómo se maneja la justicia en el Perú, por eso los delincuentes han tomado las calles como suyas, por eso hacen lo que les da la gana con nosotros, porque saben que no les pasará absolutamente nada”, dijo.

“Le pregunto al Ministerio Público y a nuestro Poder Judicial, estas personas buscarán vengarse de mí por denunciarlos, ¿Qué hago? Esperan que me vuelvan a robar, que me maten, para que luego los feliciten, ¿Qué me recomienda la justicia de mi país?”, remarcó.