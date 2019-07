César Ritter pasa examen toxicológico tras reto de Héctor Becerril (FOTOS)

Síguenos en Facebook

El actor César Ritter se sometió a un examen toxicológico luego de que el congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril lo haya retado a través de su cuenta de Twitter.

¿Cómo empezó este conflicto?

Todo empezó luego del anuncio del presidente de la República, Martín Vizcarra, de presentar un proyecto de ley que adelante las elecciones generales al 2020. Frente a lo escuchado en el mensaje a la Nación, Ritter publicó lo siguiente en la mencionada red social: "¡Viva el Perú! ¡Ahora sí, que empiece la desratización!"

Lo escrito fue compartido por muchos usuarios y Héctor Becerril pidió que el actor se someta a un examen toxicológico.

César Ritter no dejó pasar el hecho y contestó. Le pidió que se hagan juntos, con Moisés Mamani, el examen médico y que renuncie a su inmunidad parlamentaria para que responda sobre el caso 'Los Wachiturros de Tumán'.

El fujimorista volvió a responder y pidió que no meta a terceras personas. Aceptó también someterse al examen toxicológico en un laboratorio lo más pronto posible.

Ritter aceptó, pero siguió insistiendo en que Héctor Becerril renuncie a su inmunidad parlamentaria. El legislador de Fuerza Popular le dijo que no ponga pretextos al momento de pasar el examen toxicológico.

Tras haber pactado el reto a través de Twitter, César Ritter publicó los resultados de la prueba médica a la que sometió y pidió a Héctor Becerril que cumpla lo que planteó.

"Sé que no habrá respuesta, ni que cumplirá. Sé que no tiene palabra y que inventará cualquier excusa a la altura de su moral. Yo sí cumplí con mi palabra. Usted, Héctor Becerril, no representa a nadie en Lambayeque, usted representa al peor congreso de la historia del Perú", se lee en la mencionada red social.