La muerte de Chadwick Boseman ha sorprendido a todos, incluido a sus compañeros con lo que compartió roles en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El actor que protagonizó “Black Panther” falleció a los 43 años como consecuencia de un cáncer de colon, que le había sido diagnosticado hace cuatro años.

Luego de numerosas despedidas de fanáticos y amigos, este domingo, Ryan Coogler, quien dirigió a Boseman en “Black Panther”, publicó una emotiva carta de despedida en la que contó cómo conoció al actor y cómo se convirtió en al alguien muy importante para él.

“Antes de compartir mis pensamientos sobre el fallecimiento del gran Chadwick Boseman, primero ofrezco mis condolencias a su familia, que significó mucho para él. A su esposa, Simone, especialmente”, se lee al inicio de la misiva difundida y traducida al español desde la publicación de Variety.

“Finalmente conocí a Chad en persona a principios de 2016, una vez que me decidí hacer la película. Pasó a escondidas entre los periodistas que estaban reunidos para una rueda de prensa que estaba haciendo para ‘Creed: La leyenda de Rocky’ y se reunió conmigo en una sala. Hablamos sobre nuestras vidas, sobre cuando jugaba al fútbol en la universidad y cuando estudió en Howard para ser director, sobre nuestra visión colectiva para T’Challa y Wakanda (…) Entonces me di cuenta de que Chad era una anomalía. Estaba tranquilo. Seguro. Estudiando constantemente. Pero también amable, reconfortante, tenía la risa más cálida del mundo y unos ojos que veían mucho más allá de su edad, pero que aún podían brillar como un niño que ve algo por primera vez”, señaló.

En la misiva, el director de cinta sostuvo que Boseman nunca había hablado públicamente sobre su diagnóstico debido a que era una persona que “valoraba profundamente la privacidad”.

“Chad valoraba profundamente su privacidad y yo no estaba al tanto de los detalles de su enfermedad”, escribió. “Después de que su familia emitiera su declaración, me di cuenta de que él estaba viviendo con su enfermedad todo el tiempo que lo conocí. Por ser cuidador, líder y hombre de fe, dignidad y orgullo, protegió a sus colaboradores de su sufrimiento. Vivió una vida hermosa. E hizo un gran arte. Día tras día, año tras año. Eso era lo que era. Fue un espectáculo de fuegos artificiales épico. Contaré historias sobre estar allí para algunas de las chispas brillantes hasta el final de mis días. Qué marca tan increíble nos ha dejado”, añadió.

Asimismo, Ryan Coogler sostuvo que la partida de Chadwick le deja un profundo dolor. “No había llorado una pérdida tan aguda antes. Pasé el último año preparándome, imaginando y escribiendo palabras para que él dijera, que no estábamos destinados a ver. Me deja destrozado al saber que no podré volver a ver otro primer plano de él en el monitor ni acercarme a él y pedirle otra toma”, agregó.

