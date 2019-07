‘Chica Badadun’ pide disculpas a 'Luisito Comunica' por exponer supuesta infidelidad (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Lizbeth Rodríguez, más conocida como la 'Chica Badabun', se pronunció ante la ola de críticas que ha recibido en las redes sociales por exponer la supuesta infidelidad de 'Luisito Comunica' a su novia 'La Chule'.

"La intención jamás ha sido exponer o evidenciar de ninguna manera a terceros o afectar la imagen pública de ningún youtuber. Lamentablemente en este episodio las cosas se me salieron de las manos, el celular de Ryan estaba lleno de conversaciones muy privadas que implicaban a ciertos youtubers famosos", explica en un inicio la conductora del popular programa 'Exponiendo infieles'.

Asimismo, Lizbeth Rodríguez pidió disculpas por no haber tenido cuidado al leer el grupo de WhatsApp que involucraba a famosos youtubers y por no revisar el material final antes de publicarlo en YouTube.

"En esta ocasión fallé, hice algo que jamás me había permitido hacer. Estuve saturada de trabajo como no tienen idea y no tuve oportunidad de revisar el material que se editó antes de que saliera el video. (...) Por lo que quiero ofrecer una disculpa pública a 'Luisito Comunica' y a todos los afectados por exponer parte de su vida privada", sostuvo Lizbeth Rodríguez.

Finalmente, la 'Chica Badabun' explicó por qué decidió eliminar el video de sus redes y pidió a sus seguidores que dejen de atacar a las personas involucradas en el tema.

“A todos ustedes les quiero pedir que por favor sean respetuosos ante esta situación y Luis, no tengo el honor de conocerte, pero de todo corazón, lo siento”, sentenció afectada Lizbeth Rodríguez.