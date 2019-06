​Christian Cueva envió mensaje a Magaly Medina por noticia sobre Rosángela Espinoza (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Christian Cueva, quien viene disputando la Copa América de Brasil con la selección peruana, dejó de lado los temas relacionados al fútbol para enviarle un mensaje a la periodista de espectáculo Magaly Medina sobre una información en la que lo vinculan con Rosángela Espinoza.

'Cuevita', antes de brindar una entrevista a un reportero de ATV, aprovechó el momento para expresarle a la conductora de 'Magaly TV La Firme' su incomodidad por la noticia.

"... Salieron a hablar de mí, no sé si en el programa de la señora Magaly (Medina), una persona que me está vinculando con esta señorita Rosangela (Espinoza) por un video que yo hice hace mucho y que lógicamente eso lo saben en mi casa, pero me está cansando, me gustaría hacerlo saber...", fue lo que le dijo el volante del Santos a un reportero de ATV.

"Uno está trabajando y están hablando tantas cosas que no es bueno para mí. En algún momento mis hijos van a crecer y lo van a ver y no me gustaría eso. Ya pasó una vez", agregó el seleccionado nacional.

La periodista, por su parte, precisó que dicha información surgió en el programa Esto Es Guerra cuando Ivana Yturbe mencionó al futbolista vinculándolo con Rosángela Espinoza.

Asimismo, Magaly Medina recordó que hace unos días la misma 'Rous' se lució con la camiseta de Cueva de la selección peruana.