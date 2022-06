El periodista deportivo Silvio Valencia se comunicó con el programa “Minuto Caliente” desde Múnich, Alemania, tras ser despedido de radio Exitosa por su incidente con el futbolista Christian Cueva durante los entrenamientos de la selección peruana en Barcelona, España.

En entrevista con los conductores de “Minuto Caliente”, el comunicador descartó que su despido haya sido por pedido de la Federación Peruana de Fútbol.

“Yo siento que esto no parte de la Federación Peruana de Fútbol, eso está totalmente descartado... Yo me reúno con gente de la Federación y me preguntaron qué pasó, quedamos en muy buenos términos y hay testigos. Ellos reconocieron su error por parte de Christian Cueva y yo viceversa”, aclaró.

“Al día siguiente incidente (con Christian Cueva) ingresé a los entrenamientos y si la Federación hubiera querido vetarme, ellos no me hubieran dejado entrar o me hubieran tachado en la acreditación. Creo que por ahí no es el tema”, añadió.

Silvio Valencia anuncia nuevos proyectos tras ser despedido de Exitosa

Valencia leyó la carta notarial que le envió radio Exitosa para ya no contar con sus servicios como periodista deportivo y se mostró entusiasta de volver con otros proyectos.

“Dicen que cuando a uno lo sacan por un tema, vienen cosas mejores en la calle y estoy seguro de que vendrán mejores oportunidades. No se acaba el mundo para mí y tengo proyectos personales”, dijo.

