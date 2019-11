Christian Domínguez le canta a Pamela Franco: "No podrás escapar de mí" (VIDEO)

Christian Domínguez y Pamela Franco ya no ocultan su amor y han decidido aparecer juntos en varios programas de televisión.

Precisamente, en 'El Reventonazo de la Chola' es donde los cantantes de cumbia se han mostrado más románticos que nunca. Incluso, se ve a Christian Domínguez cargando entre sus brazos a Pamela Franco.

En otra parte del adelanto del programa, se puede ver a la pareja mirándose frente a frente mientras que Domínguez le canta el tema "No podrás escapar de mí".

Por su parte, la integrante de "Alma Bella" no tuvo reparos en mostrar sus deseos de que Christian Domínguez la oficialice como pareja. "Con ganas de comprometerme... Todavía no me ha dicho nada", se escucha decir a Pamela Franco.