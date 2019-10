Christian Domínguez regalaba ropa de bebé a Vania Bludau cuando eran pareja

Síguenos en Facebook

La modelo Vania Bludau reveló ayer en el sillón rojo del Valor de la Verdad que cuando fue pareja de Christian Domiguez recibía ropa para bebés como regalo de parte del 'cumbiambero'.

Durante el programa de Beto Ortiz, Bludau respondió a la pregunta que le formuló el conductor de televisión sobre si Dominguez le regalaba ropa para bebés cuando eran pareja, a lo que ella respondió que sí.

“Tenía una maleta llena de ropa de bebé. Cada viaje era trae zapatos, zapatillas, y todo era de hombre. No sé si lo ha hecho con alguien más, pero sí es un patrón extraño”, reveló.

Según explicó Bludau, esto ocurría cuando apenas la reconocida modelo tenía 19 años de edad.

Gino Pesaressi

En otro momento la modelo declaró que Gino Pesaressi le fue infiel a su pareja con ella. Sostuvo sentirse arrepentida de lo ocurrido en el sillón rojo de Ortiz y dijo que es "mala amiga".

“Son cosas de las que me arrepiento, momentos en los que simplemente no he pensado. Yo sé, como mujer, que no me gustaría que me pase lo mismo. Después de que sucede es que me pongo en los zapatos de la otra persona”, explicó.