Christian Domínguez tras 'ampay' con Pamela Franco: "Somos salientes exclusivos" (VIDEO)

Pese a la difusión de imágenes donde aparece besándose apasionadamente con Pamela Franco en Chimbote, Christian Domínguez aún no acepta que tenga una relación con la cantante de cumbia y asegura que solo son "salientes exclusivos".

"No, tampoco (somos pareja), hemos dicho hasta el cansancio, somos salientes exclusivos", dijo el cumbiambero tras llegar de su viaje junto a Pamela Franco.

"Estamos muy bien, gracias a Dios. De verdad ya he escuchado bastantes cosas durante bastantes días y no entiendo por qué tanta alharaca con el tema cuando la cosa es muy sencilla... Somos salientes confirmados como lo he dicho 50 veces, somos salientes y vamos a seguir saliendo. Si esto llega a buen puerto va a ser oficializado", agregó Christian Domínguez frente a las cámaras de Magaly Medina.

Incluso, la expareja de Isabel Acevedo volvió a negar que en su primer 'ampay' haya habido algún beso con Pamela Franco y aclaró que llevan saliendo oficialmente desde hace ocho días.

"Recién estamos saliendo hace unos ocho días, o sea de manera constante, ya no como 'patas' (...) Lo que no podemos hacer es oficializar, ni casar mañana porque simplemente me pidan que tengo que decir algo", sostuvo el exchico reality.