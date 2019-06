Christian Rosas sobre mellizos de Ricardo Morán: "El niño no puede ser objeto de satisfacción emocional" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El vocero del movimiento social 'con mis hijos no te metas', Christian Rosas, se refirió a los hijos mellizos del conductor de televisión Ricardo Morán y aseguró que un niño no puede ser producto de una satisfacción emocional.

"Ahí está discriminado el niño, porque el niño tiene un derecho superior a recuperar lo que pierde un padre y una madre. El niño no puedes ser un objeto, un producto de satisfacción emocional de Ricardo Morán. El niño no es objeto de derechos. Yo sé (que él quiere tener hijos), cualquiera puede querer, pero no se puede usar a un ser humano como un medio de realización emocional", expresó el hijo del congresista de Fuerza Popular Julio Rosas en diálogo con ATV.

Rosas indicó que el derecho que podría haber tenido el conductor televisivo es de adoptar. Volvió a mencionar que un menor no puede ser usado como realización para satisfacer un "vacío emocional".

"El derecho es un fin y tiene un derecho superior de recuperar lo que pierde, un padre y una madre. Por eso, el derecho que existe es de adopción. Si se casa con una mujer, es que el niño tiene derecho superior. No se trata de cuestiones radicales, se trata del derecho superior del niño. No puede ser empleado como un medio de realización para satisfacer un vacío emocional", manifestó le vocero de 'con mis hijos no te metas'.

Como se recuerda, Ricardo Morán expresa la felicidad de ser padre de dos mellizos a quienes ama con toda la fuerza de su corazón.