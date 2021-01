La agrupación RBD cautivó a sus millones de seguidores en el mundo entero con su reencuentro virtual “Ser o parecer”, donde Anahí, Christian Chávez, Maite Perroni y Christopher Uckermann revivieron sus mejores momentos con la agrupación. Ahora, este último ha revelado que le gustaría hacer una gira mundial con sus compañeros.

Debido a que el concierto vía streaming que realizaron el pasado 26 de diciembre se convirtió en el evento latino más vendido del 2020, ahora el cantante confesó su deseo de volver a los escenarios musicales.

En una reciente entrevista con el programa “Hoy”, el actor y cantante aseguró que le gustaría realizar una gira mundial con RBD para reencontrarse con sus seguidores y revivir entrañables momentos con el grupo.

“Qué padre sería que se reactivaran los conciertos y tal vez hablar con los demás compañeros y poder hacerlos en cada país, como tres o cuatro en Brasil, España”, dijo Uckermann.

“¡Qué bonito sería eso ¿no?!, poder realmente estar con todos los seguidores ahora que se reactive eso… Fue una experiencia maravillosa poder estar con todos. Este show nos dio mucha vida, a los seguidores les dio una esperanza, les trajo paz a muchos”, añadió.

Asimismo, Uckermann dijo que “Ser o parecer” fue una fuente de aprendizaje para ellos. “El día del show fue un gran reto. Uno no está acostumbrado a cantarle a la cámara en vivo, saber que mucha gente te está viendo y no sabes si se cortó la transmisión, no sabes lo que está pasando en ese momento”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO

‘Juro que’ la nueva canción de Rosalía, con el actor Omar Ayuso en el videoclip

'Juro que' la nueva canción de Rosalía, con el actor Omar Ayuso en el videoclip