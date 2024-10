Su actuación en “Análogos”, su más reciente película filmada en Chile, le otorgó el premio a Mejor Interpretación en el NOX Film Fest Uruguay 2024. La cinta, que será estrenada este 2 de noviembre en el Insólito Festival de Cine que se desarrolla en Lima, es la reafirmación para Cindy Díaz de su apuesta por la actuación. “Esta profesión ha sido muy generosa conmigo y creo que cuando deciden elegirme, ya sea a través de un casting, o que han visto un trabajo mío y les ha gustado, hay esa confianza de que voy a trabajar con total responsabilidad. Soy una profesional, estudié, yo me preparé para esta carrera, y estoy muy agradecida porque, desde mi primera película hasta el día de hoy, he aprendido un montón”, afirma la actriz.

¿Qué características debe tener un personaje para que te interese como actriz?

Me gusta elegir algo que no haya hecho antes, que sea un reto, me gustan los personajes que me sacan de mi zona de confort y que cada proyecto siempre sea una exploración nueva. Creo mucho en la versatilidad, he inclinado mi carrera por ahí, porque creo que un actor debe ser capaz de hacer cine, teatro, televisión. Me gusta mucho escuchar lo que hay detrás de una historia, cuáles son las motivaciones del director, y por supuesto que haya un elenco que yo admire.

¿En tu elección no importa si el papel es protagónico o pequeño? No soy una actriz que dice, yo prefiero ser la protagonista, me gusta estar rodeada de compañeros a los que admire por su trabajo, que me complementen, para así aprender juntos. El cine o el teatro es un trabajo en conjunto. Con el tiempo, creo que un buen trabajo siempre será bien comentado, siempre será bien recibido.

Hay actores y actrices con cierta trayectoria que no les agrada pasar por un casting, ¿eso es válido?

Se van a dar un golpe fuerte contra la realidad, porque en esta carrera siempre debemos estar preparados para hacer casting, a menos que solo te quieras quedar en el Perú. Cuando sales afuera tienes que hacer casting, de todas maneras, si no te entrenas también para estos procesos de selección, que también son parte del aprendizaje, difícilmente vas a tener las herramientas para poder trabajar en otros mercados.

El talento en la actuación es vital, ¿pero qué tan importante la disciplina? Es muy importante, porque todos quieren alcanzar el éxito, todos quieren la fama, ¿pero estás preparado para asumir una carrera con fama?, ¿estás preparado para el éxito?, eso no te lo enseñan en las aulas, eso no te lo enseña el proceso en si. Hay cosas que tienen que ver con tu actitud hacia la profesión misma, con algo más personal, y con las ganas que tengas de mantener esta carrera, porque protagonistas, estrellas de un día hay muchísimas.

Hay profesionales que pueden ser muy talentosos pero nadie los llama por su actitud ante el trabajo.

Hoy, porque antes, si eras muy talentoso no importaba si eras una persona muy conflictiva, hoy se valora mucho trabajar con una persona con la que se pueda crear un buen ambiente laboral. Nosotros, los artistas, trabajamos con entrenamiento, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, entonces, yo creo que todo el grupo, incluso los líderes que acompañan ese grupo, deben crear un aura bastante abierta para poder llegar a un buen resultado.