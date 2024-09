Luego de cinco años de ausencia la banda liderada por el inefable Alex Kapranos regresa a Lima por tercera vez para llenar de riffs y ritmo a los entusiastas fans limeños de Franz Ferdinand, el concierto ha sido anunciado para el 7 de noviembre en la Explanada del Parque de la Exposición y contará con dos estupendas bandas soporte, Los Outsaiders y Bestia Bebe desde Argentina.

Con un sonido vibrante que fusiona el indie rock con influencias del post-punk revival, Franz Ferdinand es conocido por su energía contagiosa en el escenario. La banda, formada en Glasgow en 2002, catapultó su carrera con el lanzamiento de su álbum debut homónimo en 2004, que incluyó el famoso sencillo Take Me Out.

Es así que los nominados al Grammy regresan a Perú este 2024 trayéndonoslas melodías de sus aclamados discos, incluidos el Always Ascending publicado en 2018 bajo el sello de Domino Records.

Los Outsaiders, el power trío integrado por Charlie VTW, Renzo Pinedo y Juan Carlos “El Perro” Sussoni se harán cargo de llenar de melodías indie pop salidas de su más reciente placa llamada “Awa Dura” además de haber lanzado recientemente su nuevo corte como adelanto de su próximo disco, la canción llamada “Ni siquiera de ti”.

Mientras que Bestia Bebé, la banda del barrio de Boedo, en Buenos Aires llega a Lima para presentar canciones de su reconocido disco “Vamos a Destruir” de 2023, disco que los ha llevado de gira por España. Con más de 10 años de carrera musical la banda de Tom Quintans y compañía llega a la capital peruana este 7 de noviembre, el cuarteto pertenece al sello Laptra, casa de artistas como 107 Faunos, Apartamentos Acapulco, Las Ligas Menores o El Mató a Un Policía Motorizado, entre otros, Bestia Bebé se posiciona como una de las voces más llamativas de la actual escena alternativa independiente del continente.

Este jueves 7 de noviembre todas las rutas apuntan al concierto de Franz Ferdinand. Entradas en Joinnus.

TE PUEDE INTERESAR