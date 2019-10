Conductores de 'Válgame' tuvieron fuerte discusión en pleno programa (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Los conductores de 'Válgame' volvieron a protagonizar una tensa pelea durante el programa, luego de que algunos de ellos cuestionaran a Karla Tarazona dejando entrever que la crisis de estrés que sufrió se debería a su relación amical con Christian Domínguez.

Janet Barboza no dudó en lamentar la actitud que mostró Kurt Villavicencio cuestionando a Karla Tarazona en vivo cuando su estado salud no es el mejor.

"Ahora todo el mundo se ofende cuando le dicen sus cosas", expresó el popular 'Metiche', a lo que Karla respondió: "Ay Kurt, las personas tienen distinta forma de reaccionar y de botar sus emociones".

Por su parte, cansado de los dimes y diretes entre sus compañeros, el 'Zorro Zupe' atinó a decir: “Chicos, en verdad no podemos estar cuestionando a Karla porque es nuestra compañera. Por motivos como este, después nos llaman a todos a la oficina, cosa que tú (Mónica) no pasas porque tú te vas rápido, pero nos llaman a todos a la oficina y nos cuadran a todos, estamos media hora o 40 minutos escuchando a Charo Vicentelo y en verdad esto no debería ser porque todos estamos trabajando acá. Chicos, en verdad, ya basta”.

“A mí me lo dijeron antes de que yo firme el contrato: ‘Zorro, ustedes se van a terminar matando’, y yo dije no, eso no va a pasar. Y es lo que está pasando porque la gente piensa que en verdad las cosas que pasan aquí en el set, también pasan detrás de cámaras y es súper incómodo”, agregó alterado el polémico personaje.