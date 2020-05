View this post on Instagram

Hoy le hicimos una fiestita de bienvenida a LARA ❤💜. Antes de que empiece la cuarentena estábamos organizando el baby shower y Lunita se ilusionó mucho con eso. Y bueno no pudimos hacerlo por obvias razones. Igual Luna no paraba de preguntarme varias veces a la semana cuando iba a ser esa "fiesta especial" para su hermana. Así que decidimos hacer un pequeño baby shower virtual con la familia. Hicimos una tortita y pusimos algunos sanguchitos y galletas (para nosotros 3 🤪). Tenía algunos regalitos que había guardado y me las ingenié, entre delivery y amigas lindas que me ayudaron, para tener algunos regalos también para Luna. Así que hoy celebramos que pronto llega Lara y que Luna se va a convertir en hermana mayor. Nuestra decoración fue muy muy sencilla (yo ya no doy más jaja), pero Luna fue muy feliz. @diegolombardi9