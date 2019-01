​Coto Hernández habló sobre la pelea que protagonizó con Erick Sabater (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de agarrarse a golpes en plena vía pública con Erick Sabater, el modelo costarricense Carlos 'Coto' Hernández, se refirió a lo ocurrido a través de unos videos publicados en su cuenta de Instagram.

El también chico reality, contó que él fue a buscar al dominicano para reprocharle por las cosas que dijo sobre su persona en televisión, pero que al ser agredido con un golpe de puño, solo se defendió del ataque.

"Acaba de suceder algo, ahorita como ya circula por redes sociales. Debido a lo que dijo el señor (Erick Sabater) en el programa de televisión, obviamente yo con cólera por la estupideces que estaba diciendo, yo fui a buscar a esta persona para reclarmarle. Yo iba a hablar, él me metió un golpe y yo reaccioné", indicó en la red social.

"Obviamente tengo dos manos y me defiendo. Allí van a salir las imágenes. Yo fui a buscarlo, es cierto. No me puedo quedar con los brazos cruzados dejando que una persona hable de mí así de esa manera. Yo fui a buscarlo para hablar con él, me defendí nada más", agregó.