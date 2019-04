Daniela Darcourt: "Los artistas no somos robots que todo el tiempo sonreímos" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

A punto de cumplir 23 y a un año de su lanzamiento como solista, la cantante revela cómo asume la popularidad y el A un día de cumplir 23, Daniela Darcourt siente que en el último año, su vida ha dado un vuelco tan grande que le cuesta aún asumir todo lo que le ha pasado. Tras despedirse de Son Tentación, la orquesta en la que era una de las vocalistas principales, decidió lanzarse como solista, dejar su zona de confort para asumir sus propios retos.

En poco tiempo se ha ubicado como una de las jóvenes voces de la salsa con mayor proyección. A ella no le hablen de límites, ni de tenerle miedo a los retos, y mucho menos de temer moverse en un ambiente musical en el que predominan los varones.

“No se pude negar que en el género de la salsa hay un dominio masculino: hay mucha testosterona. Siempre ha sido complicado salir y luchar por un puesto, pero yo he competido con todos ellos; ponía mi mayor esfuerzo y me plantaba de tú a tú cuando había que hacerlo, por más chica que me vieran. Nunca me ha temblado la mano respecto a mis temas artísticos; siempre me he valido de lo que soy, de lo que tengo, de lo que estudié, de lo que aprendí, de lo que sigo aprendiendo, porque al final, la vida es eso, uno nunca deja de aprender y mucho menos de conocer”, expresa la intérprete de “Señor mentira”.

¿Soñaste en algún momento todo lo que te está pasando en tu carrera? Definitivamente sí, no en la magnitud de crecimiento en tan poco tiempo, pero sí lo pensaba a largo plazo, debo ser sincera; pero la vida y el destino me sorprendieron. Dios puso todo en mi camino, lo alineó como tenía que ser y bueno, al parecer, me he portado bien y me está premiando con muchas cosas.

Eres una chica de barrio, ¿qué aprendiste de vivir en La Victoria? A ser conchuda, a no tener miedo a arriesgarme, a no ser como esos niñitos de casa que los cuidan tanto y cuando salen por primera vez, todo les parece muy grande. Aunque no parezca, yo tengo mi callejón, mi esquina, pero siempre he tratado de no generar conflictos, no hacer problemas. Cuando voy a discutir o siento que estoy a punto de explotar, me pongo muy tensa, trato de calmar las aguas, de ver la manera de no discutir por ningún lado.

Ese barrio te ayudó a manejar tu carrera, ¿cómo afrontas esta etapa de solista? Estoy aprendiendo que no toda la gente es buena, ni toda es mala; no toda la gente te quiere, ni tampoco te odia. Pero dentro de esos indicadores, en el ambiente existe mucha codicia, avaricia, gente que se aprovecha, que se acerca a ti para conseguir lo que desea y luego se retira; no importa la manera, no importa la forma.

La popularidad trae gente que te aplaude y otra que le va a encontrar tres pies al gato. Ahora dicen que no quieres fotos, que se te subieron los humos... Eso no es cierto, siempre que puedo lo hago, pero hay momentos en los que salgo corriendo de un local a otro y solo tengo tiempo de subir al auto. Este último año me estoy adaptando a entender cómo se maneja todo, a acostumbrarme a tener a una persona mirándote todo el tiempo, cuando sales a la calle o que cuando estás en un restaurante, a quitarte la comida de la boca para un saludo y una foto.

Habría que hacer recordar a la gente que los artistas son simples seres humanos... Lo que yo trato de hacer todo el tiempo es crear conciencia entre la gente de que nosotros no somos unos robots que todo el tiempo sonreímos. Tenemos días buenos, días malos, otros supergrises, días en los que no queremos levantarnos de la cama, queremos llorar todo el tiempo. El artista es supersensible, desarrollamos la sensibilidad al cien por ciento; eso es lo que nos hace crear, sentir, transmitir lo que en escena hacemos.

¿Cómo te sientes cuando te comparan con tus colegas? Más allá de sea quién sea, el simple hecho de comparar ya es fastidioso. Uno sale al mercado para hacer lo suyo, para crear e imponer su estilo, no para que te anden comparando. Cuando pasa eso digo: “Daniela, respira, tómalo con calma”, porque soy una persona muy intensa con lo que hago y no me gusta ir por la vida diciendo: “Tú eres mejor que tal”, eso nunca, ¿para qué?

Hay cosas que estás dejando de hacer y eres consciente de que por la música y el arte no puedes formar una familia, por ejemplo... Me pican las patas para eso. Pero por más que yo me sienta lista y preparada a nivel personal, por el lado de mi carrera sé que aún no es el momento. Esa decisión será íntegramente mía y lo voy a hacer cuando sienta que es hora de agregar cosas a mi vida personal que me permitan seguir escalando, creando nuevos sueños y horizontes.

CIFRA

8 de junio de 2018, la popular cantante se lanzó como solista.

+40 millones de vistas tiene su éxito “Adiós amor” en YouTube.

PERFIL

Daniela Darcourt

Cantante

Nació en el corazón de La Victoria. Se inició en el canto desde muy niña hasta que integró la orquesta Son Tentación, donde destacó. Hace un año se lanzó como solista.