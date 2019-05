Daniela Darcourt: “Sergio George me escribió a mí primero y me llamó personalmente”

Síguenos en Facebook

Luego de que el reconocido productor musical Sergio George revelara que eligió a Yahaira Plasencia porque "tiene el paquete completo" tras escucharla a ella y a Daniela Darcourt, la intérprete de 'Señor Mentira' sorprendió al revelar que Sergio George la llamó a ella antes que a la popular 'Reina del totó'.

"Él (Sergio George) me escribió a mí primero, él me llamó personalmente, pero yo estaba trabajando con Master Chris, y prefiero no decir más sobre el tema", aclaró la cantante de salsa.

Asimismo, Daniela Darcourt restó importancia a las comparaciones que siempre le hacen con Yahaira Plasencia y aseguró que está enfocada en su trabajo.

"Yo creo en mi esfuerzo y en el sudor de mi frente. Las cosas no llegan de gratis. Todo el mundo tiene derecho a opinar. A Yahaira (Plasencia) le está yendo bien y a mí también. Estar pendiente de los demás es una pérdida de tiempo porque yo no estoy enfocada en lo que hace el otro", señaló en declaraciones para El Popular.