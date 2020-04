‘Dayanita’, la actriz transgénero que se hizo conocida al aparecer en ‘El wasap de JB’, decidió pronunciarse sobre el video privado que comenzó a circular en redes sociales y por el cual muchos usuarios la señalaban de ser la protagonista de dichas imágenes.

“Hay gente ignorante que se toma la molestia de publicar un video mencionando el nombre de una persona. Estoy cansada. Para empezar, disculpen que me exprese de esa forma, yo no tengo senos. No me gustan esas asquerosidades para nada. Amo a la gente y jamás voy a hacer tanta vulgaridad”, dijo la popular ‘Dayanita’ durante una transmisión de Instagram.

La integrante del programa de Jorge Benavides remarcó que ella no es la persona que aparece en dicho video y pidió que cesen los comentarios y críticas en las redes.

“No me gusta grabarme. Soy una persona muy tranquila, discreta y no le hago daño a nadie. Me supe ganar al público con mi esfuerzo”, agregó muy ofuscada la actriz cómica.