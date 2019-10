Dayron Martin revela por qué no permite que Anelhí Arias hable con sus hijas (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El exesposo de Anelhí Arias, Dayron Martin, explicó en 'Magaly TV: La Firme' las razones por las que decidió cortar comunicación entre la exporrista y sus hijas.

El cantante contó que tras convivir en Estados Unidos con sus hijas y con Anelhí Arias, la peruana decidió volver a Perú al conocer a un hombre por las redes sociales.

“Ella conoce a una persona aquí en Perú mediante el Facebook, no sé si habrá perdido la cabeza, me imagino que sí. No esperó a que le llegara la residencia americana y según me contaba ella tenía mucho trabajo aquí, que no podía esperar la residencia americana", contó Dayron en un primer momento.

Pasaron los meses y se enteró que Anelhí Arias protagonizó un video en el que su pareja la agredió. Por esto decidió evitar el diálogo entre sus hijas y su madre.

“Me mandaron estas imágenes que estamos viendo y yo no podía permitir bajo ninguna circunstancia que yo trajera a mis hijas cuando hay una persona tan violenta que le ponga un dedo encima a alguna de mis niñas”, relató.

La custodia de sus hijas

“Una corte federal familiar de Estados Unidos me otorga el 100% de la custodia de las niñas (...) presenté que ella no estaba ya en el país, que no tenía ningún tipo de relación con ella...No es que no pueda ver a las niñas, yo me divorcié de Anelhí en Estados Unidos, solo que el divorcio no ha sido efectivo para Perú ni en Cuba”, explicó.