Demi Lovato regresa con “Eurovision”, cinta de Netflix

Demi Lovato regresa y esta vez por una de las facetas que más domina, además del canto: la actuación. La exestrella de Disney volverá a protagonizar un papel, esta vez en una producción de Netflix.

La cinta se llama “Eurovision”, donde Demi dará vida a “Katiana”, una joven con una voz prodigiosa y en la que también participa el actor Will Ferrell. Precisamente, Demi Lovato compartió un video en el que el actor en mención le manda saludos de cumpleaños de una forma bastante peculiar.

“Hey, ustedes, Will Ferrell me hizo un pastel ... desde cero. Se ve completamente original y no comprado en un tienda, así que no dudo que lo haya horneado él mismo en su tiempo libre”, escribió la también cantante.

Hay que recordar que hace unos días, Demi Lovato cumplió 27 y los celebró acompañada de otros personajes del mundo de la música, como son Ariana Grande y su representante Scooter Braun, además de otros amigos.

Y como regalo de cumpleaños, la cantante y actriz compartió un video de sus fans con un emotivo mensaje dedicado a todas las personas importantes en su vida.

“Por dónde empezar. Hoy fue uno de los días más felices de mi vida. ¡No porque fuera mi cumpleaños, no solo porque estoy viviendo mi sueño y estaba haciendo algo tan emocionante hoy, sino por mis amigos, mi familia y MIS LOVÁTICOS!”, se lee en el mensaje.

En otra parte del texto, Demi Lovato asegura que “este cumpleaños fue surrealista, estimulante, inspirador, divertido, conmovedor. Todo lo positivo que puedas imaginar. Ese fue mi cumpleaños”.

Según la cantante, el video que comparte la “hizo llorar de gratitud porque los presenta a ustedes, sus palabras y algunos de mis momentos favoritos en la vida, sino que el segundo video es una representación perfecta de lo jodidamente divertidos que son”.

La publicación culmina explicando los recortes de cartón y el pastel que recibió de sus fans, por lo que no dudó en reiterarles el agradecimiento.