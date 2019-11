Deysi Araujo reveló que visita a Joshua Ivanoff para ver películas en su casa

Síguenos en Facebook

Deysi Araujo reveló en el sillón rojo de “El valor de la verdad” que el modelo Joshua Ivanoff la invitó a su casa para ver películas de terror, ya que a él le gusta mucho ese género cinematográfico.

¿Sigues visitando a Joshua Ivanoff?, fue la pregunta que Beto Ortiz le formuló a la bailarina, y ella respondió que sí. Luego el condcutor del programa dijo si el modelo estaba enfermo o en el hospital, para que la bailarina lo visitara.

“Lo visito para ver una película, para tomar un lonche (…) Netflix, está de moda (…) la última vez que vimos (películas) fue la Monja”, comentó Araujo.

Cabe mencionar que Deysi confesó que en varias oportunidades ella ha invitado a Joshua a su casa, pero él no acepta: “Tiene miedo, seguro. Él siempre me dice que yo no estoy sola, que estoy con mi hijo, con mi mamá, y que en su casa es más tranquilo”.

La bailarina también comentó que en el modelo la llamó en diversas oportunidades para decirle que quería regalarle unos zapatos. Cuando llegó al departamento, se dio con la sorpresa de que eran de su mamá.

“La mamá [de Joshua] se fue de viaje, iba a vivir en otro país, entonces me dice Joshua: ‘vente a la casa que te voy a regalar un par de zapatos’. Yo pensé que era un par de zapatos nuevos”, narró.