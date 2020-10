El cantante Deyvis Orosco le pidió matrimonio a su novia Cassandra Sánchez De Lamadrid, hija de Jessica Newton, el viernes 23 de octubre y ambas personalidades peruanas compartieron este íntimo momento a través de sus redes sociales, donde resaltaron el amor que se tienen mutuamente.

Recientemente, la influencer recurrió a su perfil de Instagram para dedicar otro romántico mensaje a su futuro esposo, donde resaltó que ella espera que su amor dure para siempre.

“Cuando te conocí me dijiste que me ibas a hacer la mujer más feliz del mundo, porque merecía serlo. Hoy siento que el corazón me va a estallar de felicidad, nunca pensé que me faltarían las palabras para explicar cómo me siento”, expresó.

“Definitivamente los cuentos de hadas sí existen y tengo la suerte de poder compartir el resto de mi vida con un hombre al que considero un príncipe azul del siglo 21. Tuviste el tiempo de planear nuestra pedida y tu primer concierto virtual en la misma semana, demostrándome que nosotros siempre iremos primero. Te vi brillar, te vi llorar y le pido a Dios que nos llene de salud para seguir viviendo hasta viejitos todo lo que se viene juntos. Gracias por tanto, por todo. Por un futuro en el que construyamos nuestro propio imperio. Te amo @deyvisorosco”, añadió.

El mensaje público de Cassandra estuvo acompañado de una fotografía donde hizo alarde de su anillo de compromiso, además del ramo de rosas rojas que le regaló Deyvis Orosco.

Los fans no fueron ajenos a esta publicación de Instagram y recurrieron a la sección de comentarios para felicitar a la feliz pareja.

VIDEO RECOMENDADO

Deyvis Orosco estrenó canción junto a Corazón Serrano y Jota Benz

Deyvis Orosco, Corazón Serrano y Jota Benz estrenan nuevo tema "Amor a primera vista" 07/10/2020